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Tepebaşı Belediyesi vergi ödemelerinde vatandaşlara kolaylık sağlıyor

VERGİ ÖDEMELERİNDE KOLAYLIK SÜRÜYOR

ESKİŞEHİR 09.11.2020, 17:38
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Tepebaşı Belediyesi vergi ödemelerinde vatandaşlara kolaylık sağlıyor

Tepebaşı Belediyesi, 2020 yılı emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergisinin ikinci taksitini yatıracak olan vatandaşlar için vezneye ulaşma kolaylığı sağlıyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin ikinci taksiti için ödeme işlemlerinin devam ettiğini hatırlattı. Yetkililer, evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ya da engelli vatandaşlar için, mobil vezne aracının evlere gittiğini de belirtti. 2020 yılı emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergisinin ikinci taksiti için son ödeme günü olan 30 Kasım’a kadar; koronavirüs dolayısıyla evden çıkamayan ve belediyeye gidemeyecek olan 65 yaş üstü ya da engelli vatandaşlar, mobil vezne tahsilat aracı ile ödemelerini yapabilecek.

Mobil ödeme aracı Kasım ayı boyunca belirlenen gün ve saatlerde; Batıkent, Uluönder, Zincirlikuyu, Kumlubel, Fatih, Şeker, Yeni Mahalle, Ertuğrulgazi, Mustafa Kemal Paşa, Sütlüce, Çamlıca, Ömerağa, Zafer, Şirintepe, Gazipaşa, Yenibağlar, Eskibağlar, Mamure, Şarhöyük, Esentepe, Fevziçakmak, Sazova, Yeşiltepe, İhsaniye, Hacı Ali Bey, Hayriye, Hacı Seyit, Güllük, Işıklar, Cumhuriye, Sakintepe, Bahçelievler ve Tunalı Mahallesi’nde hizmet verecek.

Yetkililer ayrıca Tepebaşı Belediyesi hizmet binasında bulunan veznelerin yanı sıra Odunpazarı Belediyesi ile Eskişehir Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü içinde bulunan veznelerden de vergilerin ödenebildiğini hatırlattı.

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