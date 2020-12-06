Tepebaşı Belediyesi ekipleri iki günlük sokağa çıkma yasağı döneminde can dostları yalnız bırakmadı

Tepebaşı Belediyesi, koronavirüs nedeniyle hafta sonu uygulanan iki günlük sokağa çıkma yasağında can dostları yalnız bırakmadı. Belediye ekipleri, polisler ve hayvanseverlerin de desteği ile sokakta yaşayan hayvanlar için besleme faaliyeti gerçekleştirdi.

Tepebaşı Belediyesi, sokak hayvanları için gerçekleştirdiği besleme faaliyetlerini aksatmadan sürdürüyor. Havaların soğumasının yanı sıra sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla yiyecek ve su bulmakta zorlanan hayvanlar, belediye ekipleri tarafından şefkatle besleniyor. Besleme çalışmaları Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonfed) temsilcileri ve gönüllü hayvan severler ile birlikte oluşturulan 14 noktada gerçekleştiriliyor. Çalışma kapsamında ekipler, ilçe merkezi ve kırsal alanlara kuru mama ve su bırakarak, sokak hayvanlarının imdadına yetişiyor.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar beslenirken, Tepebaşı Belediyesi yetkilileri sokak hayvanları için her duyarlı vatandaşın, kapısının önüne su ile kuru mama bırakabileceğini hatırlatıyor. Hayvanseverler ve besleme gönüllüleri de Tepebaşı Belediyesi’ne sürdürdüğü hayvan dostu hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletiyor.