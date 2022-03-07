Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın 8 Mart Kadınlar Günü mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “8 Mart tarihine bir kutlama günü değil, bir mücadele günü olarak bakmalıyız” dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için bir mesaj yayımladı. Mesajında kadınların yaşadığı olumsuzluklara dikkat çeken Başkan Ataç, 8 Mart tarihine mücadele günü olarak bakılması gerektiğini ifade etti. Başkan Ataç mesajında, “Kurtuluş Savaşı’nda, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kahramanlık hikâyeleri yazan kadınlarımız, pek çok ülkeden önce Cumhuriyet kazanımlarının bir sonucu olarak toplumsal yaşamda aktif şekilde rol almaya başladı. Büyük Önder Atatürk tarafından 5 Aralık 1934 tarihinde seçme ve seçilme hakkına kavuşan kadınlarımız, ne yazık ki bugün ülke yönetiminde arzu edilen noktada olmadıkları gibi töre cinayetlerinin, şiddetin, hukuksuzlukların kurbanı olmaya da devam ediyor. Bunun da ötesinde çalışma yaşamında yedek ve değersiz işgücü olarak görülüyor, birçok iş alanında çalıştırılmıyor ve sosyal güvenceden yoksun bırakılıyor. Bu bağlamda 8 Mart tarihine bir kutlama günü değil, bir mücadele günü olarak bakmalıyız. Ulu Önder’imizin de dediği gibi; ‘Bir toplum, cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse, o toplum yarı yarıya zayıflamış olur. Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi, kadınlarımıza karşı ihmal ve kusurdur.’ Tüm olumsuzluklara rağmen adalet arayışını, özgür bir gelecek ve eşitlik mücadelesini, toplumun tüm kesimleriyle omuz omuza sürdürmek, pek çok alanda olduğu gibi kadın hakları konusunda da bizi çözüme ulaştıracaktır. Bu düşüncelerle, şiddet sonucu hayatını kaybeden tüm kadınlarımızın aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum” sözlerine yer verdi.