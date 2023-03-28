Tepebaşı ailesi iftarda buluştu

Tepebaşı Belediyesi çalışanları Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftarda bir araya geldi.

Tepebaşı Belediyesi personeli her yıl gerçekleştirilen geleneksel iftar etkinliğinde bir araya geldi. Tepebaşı Davet Salonu’nda düzenlenen iftar etkinliğine Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç, Tepebaşı Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ile çok sayıda personel ve aileleri katıldı.

“10 senelik dönemde yaklaşık 660 bin insanımız, iftar soframıza oturdu”

Burada bir konuşma yapan Başkan Ataç, Tepebaşı’nda Ramazan ayının ayrı bir önem taşıdığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

“Hepimizin Ramazan ayı hayırlı olsun. Tepebaşı Belediyesi Ramazan iftarları konusunda inanın Türkiye’deki uzman belediyelerden biri. 2010’dan pandemi öncesi döneme kadar çok geniş katılımlı iftarlar düzenledik. 10 senelik dönemde yaklaşık 660 bin insanımız, iftar soframıza oturdu. Neredeyse Eskişehir nüfusuna yakın bir rakam. Bu hizmette tüm çalışanlarımızın katkısı var. Özellikle sokak iftarları çok değerli. Komşuları, mahalle sakinlerini bir araya getiriyoruz. İftar sofrasının ahengi hiçbir şeye benzemez. Gerek dini ritüelleri, duygusu gerekse sosyal açıdan faydaları, ruhu bambaşkadır. Bu sofraları kurduğumuz için çok mutluyuz. Umuyorum ki ardından da bayramı ve bayram gibi günleri karşılayacağız. Ülkemizi iyiliklerin beklediğini temenni ediyorum. Tepebaşı Belediyemizin başarısı için en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Buna inancım sonsuz. Biz kadını erkeği, genci yaşlısı büyük bir aileyiz. Bundan sonra da daha güzel günler göreceğiz.”