Telefonunu uzun yıllar kullanmak isteyenlere uyarılar

Cep telefonu tamir ustası Ersin Dindaş, günümüzde ekonomik sebeplerle sürekli yeni telefon almak istemeyen vatandaşların telefonlarını özenle kullanmaya dikkat ettiğini belirterek telefonların sağlıklı kullanımı hakkında bilgiler veriyor.

Son yıllarda cep telefonları vatandaşların olmazsa olmazı ürünlerin başında geliyor. İletişim kurmak, oyun oynamak, görüntü veya fotoğraf çekmek gibi birçok özelliği itibarıyla vazgeçilmez ürünlerimizin başında gelen cep telefonlarına her yıl neredeyse 10 farklı yeni modelleri ekleniyor. Sürekli yeni telefon almanın israf olduğunu ve ekonomik olarak insanları zor duruma düşürdüğünü düşünen vatandaşlar ise telefonlarını uzun yıllarca kullanmanın yolunu arıyor.

“Her şeyin olduğu gibi telefon parçalarının da kullanım ömrü vardır”

Eskişehir’de 16 yıldır cep telefonu tamirciliği yapan Ersin Dindaş, vücudumuza gösterdiğimiz dikkati cep telefonlarımıza da göstermemiz gerektiğini söylüyor. Öncelikle telefonlarımızı darbe ve sıvı temasından korumamız gerektiğini belirten Dindaş, “Zaten darbe ve sıvıdan koruduğumuz zaman telefonu yüzde 50 güvene almış olup, uzun kullanmış oluyoruz. Daha sonrasında darbeye dayanıklı camlar ve kılıflar ile telefonun güvenliğini sağlama alıyoruz tabi ama bunların da kalitelisinin kullanılması lazım. Benim müşterilere tavsiyem, eğer telefonlarında bir sorun varsa hemen halletmeleri gerekir. Örneğin telefonunuzu şarja taktığınızda ufak bir kıpırdamayla şarj etmemeye başlıyorsa kabloyla oynayıp durmak yerine hemen orijinal bir şarj soketi değişimi yapılmalı. Bunun yanı sıra ses tuşları hata verdiğinde de dikkat edilmeli, mesela tuşlar az basmaya ya da zor basmaya başlıyor, vatandaşlar da ister istemez güç uygulamaya başlıyor ama telefona zarar verdiğini bilmiyorlar. Tamire gerek olmadığını düşünüp böyle davranıldığında dışındaki plastiği bozduğunuz gibi içindeki elektronik malzemeyi de bozup daha büyük maliyetlere yol açıyorlar. Ufak gözüken hatalarda bile bakım yaptırılırsa telefonunun kullanım ömrü biraz daha uzatılabilir. Her şeyin olduğu gibi telefon parçalarının da kullanım ömrü var o yüzden özenli kullanırsak daha uzun süre performans alırız” dedi.

“Hiçbir problemin çözümünü ertelememeliyiz”

Ersin Dindaş, telefon hoparlörlerindeki ses azalmasının göz ardı edilmemesine dikkat çekiyor. Filtre kısımlarının temizlenmezse daha kötü sonuçlara sebep olacağını belirten Dindaş, “Toz çok önemli, mikrofonların hoparlör kısmındaki filtreler tozu tutuyor. Yani toz ve pislik bu filtreleri tıkıyor, böylece ses az çıkmaya başlıyor ve kullanıcılar telefonu duymayınca vücuduna daha yakın temas ettiriyor. Vücudunuzun nemi, sıcaklığı vesaire telefonla birebir temasa geçiyor ve giren tozlar içerde çamurlaşıp daha büyük sorunlara yol açıyor. Ayrıca bazı vatandaşlar telefonu kulağına bastırıp kendisine de zarar veriyor. Bu nedenle hiçbir problemin çözümünü ertelememeliyiz. Gerektiğinde bakımını yaptırıp, bir hasar durumu varsa o parçayı yan sanayi olmayan bir parçayla değiştirmeliyiz. Elektronikte en önemli kural parçaların orijinal olduğuna emin olacaksınız, emin değilseniz ustanıza güveneceksiniz. Ustalar da tecrübesiyle malzemeye güvenecek. Bu şekilde tamir yapıldığı zaman telefonun ömrü çok uzuyor. Bu şekilde yıllarca telefon kullanan insanlar tanıyorum” şeklinde konuştu.

“Aslında telefonların ömrü çok uzun, ama bizler yanlış kullandığımız için ömrünü azaltıyoruz”

Telefon bataryalarının bozulma sebebini yanlış ya da özensiz kullanıma bağlı olduğunun altını çizen Ersin Dindaş şöyle konuştu;

“Aslında telefonların ömrü çok uzun, ama bizler yanlış kullandığımız için ömrünü azaltıyoruz. Kırılma ya da sıvı teması hariç telefonların en çok problem oluşturan hatası batarya. Mesela şarj etme işlemi düzensiz yapılıyor. Şarj bitmeden dolduruluyor ya da tam dolmadan prizden çıkarılıyor bu çok yanlış. Düzenli şarj etmek iyidir, çünkü insan bile düzenli uyursa daha sağlıklı olur. Bataryaların içinde moleküller var, aslında biz telefonu prize takınca molekülleri düzenli bir şekilde bataryaya yüklemiş oluyoruz, bu sebeple onları da bir şekil canlı hücre gibi düşünüp, ‘Bunu ne kadar düzenli kullanırsam o kadar sağlıklı yaşayacak’ diye düşünmeliyiz. Ne kadar düzenli doldurursak o kadar uzun süre kullanır, daha iyi performans alırız. Sürekli tak çıkar şeklinde şarj edildiği zaman soket bozuluyor. Fabrikasyon üretimi yapan firmalar belli bir şarj garantisi veriyorlar. Örneğin, kabloyu o telefona 5 bin kere takma hakkın var, 5 bin 1’den sonrası garanti çerçevesine girmez. Zaten o saatten sonra ufaktan hata vermeye başlayıp şarj almıyor, alması için zorlayıp bozuyorsunuz. Son olarak yüzde 100 dolu olan bir batarya 5 saat falan gidiyorsa o telefon hiçbir işe yaramaz, yolda kalsan ya da başına bir iş gelse seni yarı yolda bırakır.