Telefonlar için ekran koruyucu uyarısı

Akıllı telefonlarda kullanılan ekran koruyucuların darbeye karşı ekran kırılmasını tamamen engelleyemeyeceğine dikkat çeken telefon tamircisi Korkmaz Sönmez, "En etkili tedbir öncelikle telefonları yere düşürmemek" dedi.

Akıllı telefon kullanıcılarının kâbusu olan ekran kırılması, kalitesine göre ciddi miktarda maddi zararlara sebep olabiliyor. Ekran kırılması riskini en aza indirmek isteyenler ekran koruyucu kullanmayı tercih ediyor. Telefonunu sıkça düşüren kullanıcılar ise fiyatları 50 TL ile 200 TL arasında değişen ekran koruyucuların en kalitelilerini tercih ediyor. Üst düzey kalitede olan ekran koruyucuların dahi ekranı tamamen koruyamadığının altını çizen telefoncular, en etkili tedbirin öncelikle telefonları yere düşürmemek olduğunu kaydetti.

"Aslında sadece ekran koruyucu"

Piyasada kırılmaz cam olarak bilinen ürünlerin ekran kırılmasını engelleyemeyeceğini belirten Korkmaz Sönmez, "İlk önce söylediğimiz şey, ’kırılmaz’ diye bir şey yok. Piyasada kırılmaz cam olarak bilinen ürünler aslında sadece ekran koruyucu. Ekran koruyucunun en temel amacı, ekranın çizilmesini engellemektir. Diğer bir amacı ise kullanım şekilleridir. Bunlar; normal, seramik, mat seramik, şeffaf seramik ve hayalet cam. Telefonlarda kırılmaz cam diye bir şey olamaz, çünkü şu anda Türkiye’de kullanılan bir telefonun ortalama ekran fiyatı 2-3 bin lira. Ekran koruyucusunun en pahalısı 200 TL, 50 ya da 200 liraya yaptırdığınız ekran koruyucu, 3 bin liralık olmasına rağmen kırılan ekranı nasıl tamamen koruyacak" dedi.