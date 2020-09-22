Teknolojiye erişimi olmayan öğrencilere özel hizmet
ESKİŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GENÇLİK HİZMETLERİ BİRİMİ OLAN GENÇLİK MERKEZLERİ, İNTERNET VEYA BİLGİSAYAR SIKINTISI ÇEKEN ÖĞRENCİLERE EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) DERSLERİ İÇİN ERİŞİM HİZMETİ VERMEYE BAŞLADI.
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Gençlik Hizmetleri birimi olan gençlik merkezleri, internet veya bilgisayar sıkıntısı çeken öğrencilere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) dersleri için erişim hizmeti vermeye başladı.
Dünyayı etkileyen korona virüs salgını nedeniyle 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının uzaktan eğitim şeklinde yapılacak olması sebebiyle internet ve bilgisayarı bulunmayan öğrenciler için hizmet noktaları açıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun talimatıyla gençlik merkezleri, EBA derslerine erişim hususunda teknik altyapı çalışmalarını tamamlayarak öğrencilerin kullanımına hazır hale getirdi. Bu doğrultusunda ders zilleri çağlar çalmaz ekip, EBA derslerini sorunsuz takip etmeleri amacıyla kentte bulunan gençlik merkezlerinde erişim noktaları oluşturdu.
Öte yandan yeni öğretim döneminde gençlik merkezlerine gelerek EBA hizmetinden faydalanan genç öğrenciler ise, sunulduğu hizmetten dolayı mutlu olduklarını belirtti.
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