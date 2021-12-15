TEKNOFEST ödüllü takımdan Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak’a plaket

TEKNOFEST ödüllü ESOGÜ Mavera Teknoloji Takımı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak’a süreç boyunca verdiği desteklerden dolayı teşekkür plaketi verdi.

2021 Uluslararası TEKNOFEST Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nda Tanıtım ve Yaygınlaştırma ödülünü alan ESOGÜ Mavera Teknoloji Takımı, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak’a süreç boyunca verdiği desteklerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Rektör Şenocak’da Mavera Teknoloji Takımı’nı kutlayarak kendilerine teşekkür belgesi ve hediye takdiminde bulundu. Etkinlikte Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Rifat Edizkan, Prof. Dr. Ali Arslantaş ve Prof. Dr. Kamil Çolak’da hazır bulundu.

ESOGÜ bünyesinde kurulmuş bir proje takımı olan Mavera Teknoloji Takımı, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine, Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerinden oluşuyor. Takımdan yapılan açıklamada, üç yıl önce kurulduğundan beri heyecanını kaybetmeden çalışan ve 2021 Uluslararası TEKNOFEST Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nda dev bütçeli takımlara karşı mücadele ederek başarılı olan Mavera Teknoloji Takımı’nın, 2022 yarışlarına bu kez yan yana çift koltuklu yeni bir tasarımla katılmayı hedeflediği belirtildi.