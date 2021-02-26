TEKDER’den Başkan Ataç’a teşekkür

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ı ziyaret eden Ticaret ve Ekonomi Kulübü Eskişehir yöneticileri, esnafa verdiği desteklerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın, kentte faaliyet gösteren iş insanları ile temasları devam ediyor.

Son olarak Ticaret ve Ekonomi Kulübü (TEKDER) Eskişehir Başkanı Ali Dolunay ve yönetimi, Başkan Ataç’ı ziyaret etti. Ziyarette Dolunay, kulüp faaliyetleri hakkında Başkan Ataç’a bilgiler verdi. Dolunay ayrıca, pandemi şartlarından olumsuz etkilenen kent esnafına sağladığı katkılardan dolayı da Başkan Ataç’a teşekkür etti. Dolunay, “Ahmet Başkanımızı ziyaret ederek kulübümüz ve faaliyetlerimiz hakkında bilgiler aktardık. Ayrıca esnafımıza sağladığı katkılar içinde teşekkür etmek istedik. Biz de üzerimize düşen her türlü katkıyı sağlayacağımız konusunda kendisinin yanında olduğumuzu ifade ettik” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu belirten Başkan Ataç da Dolunay ve beraberindekilere teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Buluşma, Dolunay’ın Başkan Ataç’a teşekkür plaketi takdim etmesi ile son buldu.