TEI’den yeni çevrim içi eğitim ve gelişim programı

Havacılık motorlarında Türkiye’nin lider şirketi TEI, genç yeteneklere yönelik eğitim ve gelişim programlarına bir yenisini ekleyerek TEI Professional programının lansmanını gerçekleştirdi.

TEI, 11 hafta sürecek çevrim içi eğitim ve gelişim programı TEI Professional’ı duyurdu. Programda, genç profesyonellere havacılık motorları alanına ait teknik ve çalışma hayatının dinamiklerini içeren davranışsal yetkinlik eğitimleri verilecek. Alanında uzman TEI mühendislerinin vereceği teknik eğitimlerle havacılık motorlarına dair bilgilerini artıracak katılımcılar, kişisel gelişim profesyonelleri tarafından aktarılacak gelişim eğitimleriyle davranışsal yetkinliklere yönelik kazanımlar elde edecekler. Üç yıl ve üzeri tecrübe sahibi katılımcıların yer alabilecekleri TEI Professional’ın başvuruları 24 Mart’a kadar devam edecek.

TEI’nin, 2020 yılında devreye aldığı ve 3’üncü sezonu devam eden TEI Havacılık Motorları Okulu’nun eğitimleri de sürüyor. Programda üniversite 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencileri, havacılık sektörünü yakından tanıyarak havacılık motorlarına dair bilgilerini artırıyor.