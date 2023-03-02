TEI’den kan bağışı

TEI, çeşitli yardım faaliyetleri çerçevesinde yaraları sarmaya devam ediyor.

TEI, 2016 yılında Türk Kızılay ile imzaladığı protokol çerçevesinde düzenli olarak kan bağışı kampanyaları gerçekleştiriyor. Ülkemizi derinden yaralayan, Şubat ayında meydana gelen deprem felaketlerinin ardından, TEI çalışanları Deprem Haftası’nda “Bir damla kan, bir can demektir.” sloganıyla kan bağışında bulundu.

Afet bölgelerinde ve ülke genelinde oluşabilecek kan ihtiyacını karşılamak ve kan bankası stoklarına destek verebilmek adına 160 TEI çalışanı; gönüllü olarak, Eskişehir yerleşesine gelen Türk Kızılay’ın tırında, sağlık kontrollerinin ardından kan bağışı yaptı.