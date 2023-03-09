TEI’den Kadınlar Günü’nde Hatay’a destek

Türkiye’nin lider motor şirketi TEI, kadınların ihtiyaçlarına yönelik hijyen setlerini deprem bölgesine gönderdi.

Her yıl Kadınlar Günü’nü kadın çalışanları için gerçekleştirdiği çeşitli etkinliklerle kutlayan TEI, bu sene, Şubat ayında yaşanan deprem felaketlerinin ardından bölgedeki kadınların ihtiyaç malzemeleri için bir kampanya düzenledi. Şirket, kadın çalışanları adına hazırladıkları hijyen setlerini ve çocuk kitlerini; Genel Müdür Prof. Dr. Mahmut F. Akşit ve kadın çalışanlarının katıldığı törenle Hatay’a gönderdi.

Uğurlama töreninde konuşan Akşit, “Deprem haberini aldığımızdan beri bölgedeki ihtiyaçların karşılanması adına devletimizin yönlendirmeleriyle var gücümüzle çalışıyoruz. TEI Arama ve Kurtarma Ekibimiz afet bölgesinde çalışmalar yürüttü, bölgedeki yardımların ulaştırılması konusunda çalışmalara destek verdi. Temel ihtiyaç maddeleri içeren 7 tır ve 1 kamyondan oluşan ayni yardımlarımızı bölgeye ulaştırdık. Şirket içinde düzenlediğimiz kampanyayla nakdi yardımımızı AFAD’a ilettik. Şehrimizde düzenlenen İlaç Temini Kampanyası’na destekte bulunduk. Depremlerden sonra Eskişehir’e gelen depremzede çocuklarımız için oyuncak, kırtasiye malzemesi ve kitap kampanyası düzenledik. Şirketimizde düzenlediğimiz kan bağışı kampanyasıyla Kızılay’ın stoklarına katkı sağladık. Şimdi de Dünya Kadınlar Günü’nde, bölgedeki kadınlarımızın ihtiyaçlarına yönelik olarak Hatay’a kadın hijyen kitleri gönderiyoruz. Yakın zamanda iki tır gıda kolisini depremden etkilenen vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Şu anda bölgedeki konteynır kent kurulumlarına da SSB ve AFAD koordinasyonu ile doğrudan ayni destek veriyoruz. Depremzedelerimizin tüm ihtiyaçlarının karşılanması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm kadın çalışanlarımızın Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.