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TEI, öğrencilerin sorularını canlı yayında yanıtlıyor

Türkiye’nin havacılık motorlarında lider şirketi TEI, projeleri ve TEI’deki kariyer fırsatları hakkında bilgilendirici bir etkinlik gerçekleştirecek.

ESKİŞEHİR 27.11.2020, 11:24
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TEI, öğrencilerin sorularını canlı yayında yanıtlıyor
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Türkiye’nin havacılık motorlarında lider şirketi TEI, projeleri ve TEI’deki kariyer fırsatları hakkında bilgilendirici bir etkinlik gerçekleştirecek.

30 Kasım Pazartesi saat 14.00’te TEI hakkında en çok merak edilen soruları, TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, Turboşaft Motorlar Direktörü Ahmet Fındık, Ar-Ge Direktörü Dr. Mehmet Demiroğlu ve İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü Yeliz Çetinkaya çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek etkinlikte yanıtlayacak.

Ayrıca canlı yayında gerçekleştirilecek yarışmada 3 kişi Apple Airpods kazanacak. “TEI’de Kariyer ve Projelerimiz” etkinliği, TEI YouTube ve Twitter hesaplarından yayınlanacak.
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