TEI, İstanbul Airshow’da

Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Uluslararası Sivil Havacılık ve Havalimanları Fuarı ve Havacılık Endüstrisi Tedarik Zinciri Platformu İstanbul Airshow’da TEI, özgün ürünlerinden TEI-TF6000 ve TEI-TS1400’ü sergiliyor. Ayrıca, GE ile ortak katılım sağladığı fuarda TEI, GE lisansıyla Eskişehir’de üretilen, Türkiye’nin ilk yerli üretim helikopter motoru T700-TEI-701D’yi misafirleriyle buluşturuyor. Ayrıca, 100’ün üzerinde farklı firmanın katılım sağlayacağı etkinlik boyunca TEI, Avrasya pazarındaki yeni iş fırsatlarını değerlendirmek için çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirecek.