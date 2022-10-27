TEI ile AFGM arasında anlaşma imzalandı

Türkiye’nin havacılık motorlarındaki küresel değeri TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI), SAHA EXPO’da Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü (AFGM) ile 12 ay sürecek bir işbirliği sözleşmesi imzaladı.

SAHA EXPO’nun 2’nci gününde gerçekleştirilen imza törenine TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, AFGM Genel Müdürü İmdat Ersoy ve beraberlerindeki heyetler katıldı. İmzalanan sözleşme çerçevesinde TEI; Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde kullanımda olan Cougar helikopterlerine güç veren Makila 1A1 motorlarının bakım, onarım, test faaliyetleri ile kaza-kırım inceleme, yenileme, depo seviyesi bakım, modifikasyon ve yerinde onarım hizmet desteklerinin sağlanması konularında AFGM’ye hizmet verecek. İmza töreninde konuşan TEI Genel Müdürü Akşit, “TEI olarak AFGM ile uzun yıllardan beri birlikte çalışıyoruz. Makila 1A1 motorlarının bakımını Eskişehir yerleşkemizde uzun süredir gerçekleştiriyoruz. Bu sözleşmeyle sürdüreceğimiz iş birliğinden büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

AFGM’nin kendi bünyesinde geliştirdiği kabiliyetlerinin önemine de değinen Akşit, “Buradan bir de müjde verelim. MİLGEM’lerde kullanılan GE LM2500 motorlarının ülkemizde üretilmesi konusundaki görüşmelerimiz belirli bir aşamaya geldi. Dünya genelinde, resmi statüde bu motoru lisanslı olarak üretme kabiliyetini ülkemize kazandırmak için gayret ediyoruz. İnşallah, yakın zamanda bu anlaşmayı da birlikte imzalamayı umuyoruz” ifadelerini kullandı.