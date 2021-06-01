TEI Havacılık Motorları Okulu, En İyi Uzaktan Eğitim Programı seçildi

Türkiye’nin havacılık motorlarındaki lider şirketi TEI’nin, havacılık sektöründe kariyer hedefleyen öğrenciler için düzenlediği TEI Havacılık Motorları Okulu programı, 200’den fazla üniversitenin öğrenci kulüpleri ile iletişimde olan, şirketler ile üniversiteler arasında öğrenci-sektör buluşmaları gerçekleştiren işveren markası danışmanlığı firması Anbean tarafından düzenlenen “Anbean Yanımda Ödülleri”nde, en iyi uzaktan eğitim programı seçildi.

18 ile 28 Mayıs tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilen ve 12 bin 500 kişinin katıldığı oylamada “Eğitimleriyle #anbeanyanımda” kategorisinde 1’inci olan TEI Havacılık Motorları Okulu’nda 14 hafta boyunca verilen eğitimlerle, ilgili öğrencilere sektörü yakından tanıma fırsatı ve havacılık motorları alanında bilgi sahibi olma imkanı sunuluyor. Eğitim materyallerinin hazırlanmasında ve derslerin yürütülmesinde 25 TEIAKADEMİ iç eğitmeninin katkıda bulunduğu program haziran ayında ilk mezunlarını verecek. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, TEI’nin işe alım ve uzun dönem staj programlarında değerlendirme havuzuna alınacaklar. Yurt içi ve yurt dışındaki 167 farklı üniversitede okuyan 5 binin üzerinde öğrencinin devam ettiği TEI Havacılık Motorları Okulu, güncel içeriklerle, her yıl, yeni öğrencilerine kapılarını açacak.