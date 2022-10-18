Türkiye’nin havacılık motorlarındaki lider şirketi TEI, Eskişehir Endüstri Fuarı’nda potansiyel tedarikçilerini ve yan sanayi firmalarını ağırlıyor.

Türkiye’nin havacılık şehri Eskişehir, 18-21 Ekim tarihleri arasında Eskişehir Endüstri Fuarı’na ev sahipliği yapıyor. Açılışı bugün gerçekleşen fuarda havacılık, savunma ve makine sanayisinden birçok firma yeni iş fırsatları için hazır bulunacak.

TEI; tasarladığı, geliştirdiği, çalıştırdığı ve ürettiği Türkiye’nin millî havacılık motorlarını bu kez Eskişehir Endüstri Fuarı’nda ziyaretçilerinin ilgisine sunuyor. Fuarda TEI standını ziyaret eden katılımcılar TEI-TF6000 Turbofan Motoru’nu, TEI-TS1400 Turboşaft Motoru’nu, TEI-PD170 Turbodizel Havacılık Motoru’nu, TEI-TJ300, TEI-TJ90, TEI-TJ60, TEI-TJ30 Turbojet Motorları’nı ve TEI-PG50 İki Zamanlı Benzinli Havacılık Motoru’nu inceleme fırsatı buluyor.

Tüm faaliyet alanlarında azami yerliliği hedefleyen, hâlihazırda çok sayıda yan sanayi firmasıyla çalışan TEI; fuar boyunca, çok sayıda farklı üretici firmayla yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirecek.