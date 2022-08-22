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Tehlike çukura karşı böyle güvenlik önlemi aldılar

Eskişehirli vatandaşlar, bölgede meydana gelen tehlike çukura dikkat çekmek için trafik emniyet hunisini ters çevirerek güvenlik önlemi aldılar.

ESKİŞEHİR 22.08.2022, 09:43
Tehlike çukura karşı böyle güvenlik önlemi aldılar

Eskişehirli vatandaşlar, bölgede meydana gelen tehlike çukura dikkat çekmek için trafik emniyet hunisini ters çevirerek güvenlik önlemi aldılar.

Eskişehir’in Yenibağlar Mahallesi’de yaşayan Tutanlı Sokak sakinleri, yolun üzerinde oluşan çukuru kapatmak için çareyi dubayı ters çevirerek oluğa yerleştirmekte buldular. Sokaktaki küçük çocuklar için tehlike unsuru haline gelen çukur ayrıca yoldan geçen araç sahiplerine de zaman zaman zor anlar yaşatıyor.

Çukura dikkat çekmek için trafik emniyet hunisini çukura sokan bölge sakinleri, çukurun kapatılmasını istiyor.

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