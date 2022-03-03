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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu çirkin muhalefet zihniyeti, iktidarı düşürmek adına vatanı düşürmeye çoktan hazır olduğunu her defasında göstermiştir."
MHP Lideri Bahçeli: "Ukrayna’da mukim vatandaşlarımızı Türkiye’ye büyük bir mücadeleyle getiren hükümete kara çalanlar, İstanbul’a kar yağdığında iki mahalle arasındaki ulaşımı sağlamaktan aciz kaldıklarını ne çabuk unutmuşlardır."
MHP Lideri Bahçeli: "Türkiye, Ukrayna krizinde milli bir duruş sergilemiş, gelişmeleri isabetle okumuş, yeri ve zamanı geldiğinde gerekli uyarılarını çekinmeden yapmıştır. Ne var ki Zillet İttifakı bundan bile rahatsız olmuştur."
Tefecilik şüphelileri yakalandı
Eskişehir’de tefecilik soruşturması kapsamında yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
ESKİŞEHİR 03.03.2022, 09:40
Eskişehir’de tefecilik soruşturması kapsamında yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından tefecilik soruşturması kapsamında 2 Mart günü eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda H.T., B.Ö. ve İ.K. isimli 3 şüpheli yakalandı.