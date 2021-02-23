Tedbirleri hiçe sayarak kumar oynayan 236 kişi yakalandı

Eskişehir’de, yeni tip korona virüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 236 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından oluşturulan özel ekipler, İstiklal, Hoşnudiye, Erenköy, Cumhuriye, Arifiye ile Mustafa Kemal Paşa mahallelerinde kumar oynatıldığı tespit edilen dernek binalarına eş zamanlı baskın yaptı. Sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadıkları görülen 236 kişi hakkında 450 bin 939 lira ceza işlemi için tutanak tutuldu.

Mühürlenerek kapatılan derneklerin sorumluları hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak" ile "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçlarından adli işlem yapıldı.