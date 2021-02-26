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TEBEV yalnız bırakmıyor

Tepebaşı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri TEBEV, 2012’den bu yana 65 yaş üstü kimsesiz vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

ESKİŞEHİR 26.02.2021, 11:40
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TEBEV yalnız bırakmıyor

Tepebaşı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri TEBEV, 2012’den bu yana 65 yaş üstü kimsesiz vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri TEBEV, bünyesindeki vatandaşlara birçok konuda hizmet verirken, sağlık kontrollerini de aksatmıyor. TEBEV, 2012’den bu yana 65 yaş üstü kimsesiz vatandaşların hemen her ihtiyacında yanında yer almaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik evde sağlık ve bakım hizmetleri uygulaması TEBEV, Mart 2012’den bu yana vatandaşlara uzanan bir dost eli olmayı sürdürüyor.

TEBEV ekipleri tarafından evde verilen sağlık hizmetleri kapsamında tansiyon, ateş, şeker ölçümleri yapılırken tıbbi malzeme desteği de sağlanıyor. Ekipler ayrıca deneyimli yurttaşların kullandıkları ilaçların takibi, sağlık durumları ve dikkat edilmesi gereken konuları hakkında da bilgilendirmede bulunuyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren TEBEV, eczane ve market alışverişine kadar pek çok hizmet veriyor. TEBEV görevlileri ayrıca vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini de dinleyerek resmi kurumlardaki işlemlerini takip ediyor. TEBEV’in hizmetlerinden 65 yaş üstü yaşlılar, tedaviye yönlendirilmesi gereken mağdur hastalar, yalnız yaşayıp kendi bakımını sağlayamayanlar, yatalak durumda olanlar, evde sağlık bakımına ihtiyaç duyan hastalar, sosyal güvencesi bulunmayanlar ve sağlık hizmetine ulaşamayan vatandaşlar yararlanabiliyor.

TEBEV ekiplerinin sağlık kontrolü gerçekleştirdiği vatandaşlar da verilen hizmetlerden duydukları memnuniyeti belirterek Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’a teşekkürlerini iletti.
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