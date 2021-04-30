TDV’den ’1 İyilik 1 Fidan’ projesi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından başlatılan ’1 İyilik 1 Fidan’ kampanyası kapsamında Eskişehir İl Müftülüğü, TDV Eskişehir Şubesi ve Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü iş birliği ile "TDV Eskişehir Şubesi Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Korona virüs (Covit-19) tedbirleri eşliğinde düzenlenen fidan dikme etkinliğine Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, Orman Bölge Müdürü Recep Temel, İl Müftüsü Bekir Gerek, ilçe müftüleri, Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, din görevlileri ile gönüllüler katıldı. Etkinlikte çok sayıda fidan toprakla buluşturuldu.