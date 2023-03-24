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Tazelenme Üniversitesi’nden Rektör Erdal’a ziyaret

Hayat boyu öğrenmeyi temel alan 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri, “18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası” sebebi ile Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’ı makamında ziyaret etti.

ESKİŞEHİR 24.03.2023, 15:47
Tazelenme Üniversitesi’nden Rektör Erdal’a ziyaret

Hayat boyu öğrenmeyi temel alan 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri, “18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası” sebebi ile Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’ı makamında ziyaret etti.

Rektörlük Ofisi’nde gerçekleşen ziyarette Anadolu Kampüsü kurucu koordinatörü Doç. Dr. Emre Birinci, 60+ Tazelenme Üniversitesi birinci sınıf temsilcisi Hakkı Güner, ikinci sınıf temsilcileri Canan Fincancı ve Mustafa Karagöz, üçüncü sınıf temsilcileri Filiz Kaya, Güner Ataman ve Uğur Takmak yer aldı. Ziyarete 18-19 Mart 2023 tarihinde İstanbul’da gerçekleşen Masterler Balkan Salon Şampiyonası’ndan iki altın madalya ile dönen 60+ Tazelenme Üniversitesi Anadolu Kampüsü üçüncü sınıf öğrencisi Ayşe Babür de katıldı.

60+ Tazelenme Üniversitesi Anadolu Kampüsü öğrencilerini temsilen üçüncü sınıf öğrencisi Güner Ataman, Rektör Erdal’a verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti. Ziyaret, günün anısına fotoğraf çekimi ile son buldu.

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