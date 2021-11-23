Tazelenme Üniversitesi’nde ilk ders spor

Anadolu Üniversitesi’nin iş birliği ile Eskişehir’de eğitimlere başlayan Tazelenme Üniversitesi, yeni dönemin açılışını kampüs yürüyüşüyle gerçekleştirdi.

Anadolu Üniversitesi’nin iş birliği ile Eskişehir’de eğitimlere başlayan ancak pandemi nedeniyle eğitimlerine ara veren Tazelenme Üniversitesi, yeni dönemin açılışını Yunus Emre Kampüsü Öğrenci Merkezi önünden başlayan kampüs yürüyüşüyle gerçekleştirdi. Yürüyüşte öğrencilere Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Sözen de eşlik etti.

Pandemi nedeniyle eğitimlerine bir sene ara veren Tazelenme Üniversitesi, bu yıl yeni öğrencilere kapısını açarken, 2019’da birinci sınıfı tamamlayan öğrencileri için de kayıt yenilemelerini başlattı. Anadolu Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü ve Yürütücüsü Öğr. Gör. Dr. Emre Birinci yeni döneme ilişkin görüşlerini ifade ederek “Normalde 130 kişilik olan kontenjanımızı 50 kişiye düşürdük ve yeni dönem kayıtlarımız üç saatte doldu. Bu dönem pandemi nedeniyle bazı tedbirler almak zorunda kaldık. Örneğin dersliklerimizi değiştirdik ve Salon Anadolu’ya taşıdık. Böylece doluluk oranı yüzde 38 olan bir salonda rahatça derslerimizi işleyeceğiz. Ders aralarında da sınıfları havalandıracağız” dedi.

60 yaş üstü öğrencilerin bu proje sayesinde kendilerini daha iyi hissettiklerini belirten Birinci, programın işleyişi hakkında bilgiler vererek “Öğrencilerimizle güne egzersizle başlıyoruz. Haftada 2 gün süren eğitimlerimiz çeşitli dersleri kaplıyor. Uygulamalı derslerin yanında teorik derslerimiz de mevcut. Bunlar hukuk, sağlık bilgisi, psikoloji, akılcı ilaç kullanımı, astronomi ve evren bilimi, İngilizce, beslenme ilkeleri ve psikiyatridir. Böylelikle alanında uzman akademisyenlerle, ‘Yaşlanarak öğrenme, öğrenerek yaşlan’ sloganını da yaşatmaya devam ediyoruz.” dedi.