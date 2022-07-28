Tatile çanta götürürken bu uyarılara dikkat

Eskişehir’de yaklaşık 40 yıldır çanta sektöründe çalışan esnaf Adem Onan, tatilcilere kaliteli çantanın nasıl anlaşılacağı ve yararları hakkında bilgi verdi.

Vatandaşların özellikle tatile giderken eşyalarının muhafaza edileceği çantalar önem taşıyor. Tatili, deniz kenarında geçirmek isteyenlerin, hem güneşe hem de deniz suyuna dayanabilecek çantaları tercih etmesi gerektiği belirtiliyor. Yıpratıcı koşulların çantalara kolayca zarar verdiğine değinen 40 yıllık bavul satıcısı Adem Onan, bir dizi uyarılarda bulundu. Yunus Emre Halk Çarşısı’nın köklü esnaflarından olduğunu ifade eden Onan, “Deniz kenarına gidecek vatandaşlara sıcak havayı da göz önünde bulundurursak, çantalarda su geçirmeyen ve içi astarlı malzemeden yapılmışı kullanılmalı. Bunun dışında çift taban ile kalın fermuarlı çantaları almaya dikkat etsinler. Bu uyarılarımın dışında olan çantaları almayın elinizde kalır. Fiyatalar geçen yılla aynı diyebilirim, 100 lira ile 200 lira arasında bu standartlarda çantalar mevcut dükkânımda” diyerek tatilcilere tavsiyelerde bulundu.