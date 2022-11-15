Taş fırında pişiyor lezzetine doyum olmuyor

Eskişehir Seyitgazi ilçesi Gemiç mahallesinde doğal yollarla hazırlanan ekmeğin tadına doyum olmuyor.

Gemiçli köylü kadınlar, ekmeklerini evlerinde ekşi maya, patates ve tam buğday unuyla hazırladıktan sonra odun ateşinde pişiriyor. Gemiç mahalesi sakinlerinden Aynur Aydın; "Annelerimizden öğrendiğimiz yollarla önceden bıraktığımız maya haline gelen hamuru hazırlıyoruz. Daha sonra un, haşlayıp rendelediğimiz patates, su ve tuzu katıyoruz. Sonrasında hazırladığımız hamuru önceden meşe odunu ile ısıtılan fırına atarak yaklaşık 1 saat sonra ekmeğimiz hazır oluyor. Önceden hazırladığımız içli pidemizi pişiriyoruz. Yaklaşık bir fırında 19 ekmek üretiyoruz ve bitmeye yakın yenisini yapıyoruz" diye belirtti.