banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Lise öğrencileri Tiktok'un sınırsız jeton açığını buldu
Lise öğrencileri Tiktok'un sınırsız jeton açığını buldu
Tuz dışında tansiyonu yükselten 9 besin
Tuz dışında tansiyonu yükselten 9 besin
Tüketici güveni yeniden azaldı
Tüketici güveni yeniden azaldı
Dünyaca ünlü uzmandan kritik altın ve dolar tavsiyesi
Dünyaca ünlü uzmandan kritik altın ve dolar tavsiyesi

Tarlasındaki plastikleri yakmak isterken 6 hektarlık çalılık alanı küle çevirdi

Eskişehir’de tarladaki plastikleri yakmak için yakılan ateş, rüzgârın etkisiyle kontrolden çıkınca 6 hektarlık çalılık alan yandı.

ESKİŞEHİR 19.07.2021, 10:10
Tarlasındaki plastikleri yakmak isterken 6 hektarlık çalılık alanı küle çevirdi
banner502

Eskişehir’de tarladaki plastikleri yakmak için yakılan ateş, rüzgârın etkisiyle kontrolden çıkınca 6 hektarlık çalılık alan yandı.

Edinilen bilgilere göre, Mihalıççık ilçesine bağlı Uşakbükü mahallesinde göl kenarında bulunan tarlasındaki plastikleri toplayan Levent E., ateş yaktı. Rüzgârın etkisiyle kontrolünü kaybettiği ateş çevreye yayıldı. Büyüyerek daha fazla alanı etkisi altına alan ateş 6 hektarlık çalılık alanda yangına sebep oldu. Mihalıççık Belediyesi’ne bağlı İtfaiye ekipleri ve Adularya Termik Santrali itfaiye aracıyla yangına müdahale edilen yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Mihalıççık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerinin de desteğiyle söndürülen yangında, 6 hektar çalılık alan yandı. Olay ile ilgili olarak Levent E. hakkında kazaen yangına sebebiyet vermekten adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
banner501