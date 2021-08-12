Tarlam temizlensin derken verimden olmayın

Anız yakmayı ‘tarladaki verimi ateşle yakmak’ olarak tanımlayan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, anızın toprağa olan yararları hakkında konuştu.

Ürünü tarladan kaldırdıktan sonra kalan kök, sap, dal ve yaprak gibi bitkilerden oluşan anızın yakılması, hem toprağa hem de çevreye zarar veriyor. Anız yakanlara dekar başına 80,39 TL idari para cezası uygulanıyor. Bu ceza ormanlara yakın yerlerde anız yakıldığında ise beş kat artıyor. Anızın topraktaki verimi arttırmaya yaradığını belirten Eskişehir Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, bu bitki artıklarını yakmanın ise hem tarlaya hem de çevreye ciddi zararlar verdiğini vurguladı. Anız kullanımının tarladaki verime katkısı olduğunu belirten Buluşan, yakmayı ise ‘verimi ateşle yakmak’ olarak tanımladı. Kanunen yasak olan anız yakma uygulamasının çevreye de zararı olduğunu dile getiren Buluşan, “Anız yakmak, tarlanın toprağı ve anızdaki hayvan haşeratı için çok büyük zararı olan bir uygulamadır. Toprağın verimini adeta ateşle yakmaya benzer. Bunun yanı sıra anızı yakmak, çiftçinin kendisine de zarardır. Yağan yağmurlar ve yapılan sulamalar sonucunda anızın içerisindeki küçük sap kırıntılarının içerisinde su birikir. Bu biriken su, kurak dönemler ve suların çekildiği ortamlarda toprağın nemlenmesini sağlar. Anız içerisinde bulunan ve 10-20 santimetre uzunluğunda olabilen bu parçalar aynı zamanda toprağı havalandırır. Verimli bir hale getirir. O açıdan anız yangını kadar tehlikeli ve yanlış bir uygulama yoktur. Kanunen de yasaktır. Çünkü her ne kadar kendi tarlasında yaksa da çevreye, sağlığa verdiği zarardan dolayı cezası da büyüktür. Üreticilerimiz bu bilinç içerisinde olmalıdır” diye konuştu.