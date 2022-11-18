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Tarlada yanan araç küle döndü
Eskişehir’de alevlere teslim olan hafif ticari araç küle döndü.
ESKİŞEHİR 18.11.2022, 09:57
Eskişehir’de alevlere teslim olan hafif ticari araç küle döndü.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Osmaniye Mahallesi’nde bir aracın yandığına yönelik yapılan ihbarla birlikte çalışma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucu Alpu’nun Osmaniye Mahallesi’nde M.E.A. isimli şahsın tarlasını kontrol ettiği esnada hafif ticari aracın kaput kısmından başlayarak yandığını fark ettiği öğrenildi.
Jandarma ekiplerince yapılan inceleme sonucu 120 bin liralık maddi hasarın oluştuğu araç kullanılamaz hale geldi.