banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Almanya’da seçimlerde Türkler kime oy verecek?
Almanya’da seçimlerde Türkler kime oy verecek?
Melih Gökçek, FETÖ suçlamasıyla ifade verdi!
Melih Gökçek, FETÖ suçlamasıyla ifade verdi!
Aziz Sancar'dan gençlere yurt dışı tavsiyesi
Aziz Sancar'dan gençlere yurt dışı tavsiyesi
Netflix'i hangi ülke hangi fiyata kullanıyor? Türkiye birinci sırada
Netflix'i hangi ülke hangi fiyata kullanıyor? Türkiye birinci sırada

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık İl Teknik Komite toplantısı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde Tarımsal Yayım ve Danışmanlık İl Teknik Komite toplantısı yapıldı.

ESKİŞEHİR 25.09.2021, 10:12
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık İl Teknik Komite toplantısı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde Tarımsal Yayım ve Danışmanlık İl Teknik Komite toplantısı yapıldı.

Bakanlık ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) arasında Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Teknik İşbirliği Projesi kapsamında; Süt Sığırcılığı Paydaş Danışma Grubu, Hububat Yetiştiriciliği Paydaş Danışma Grubu ve Kırsalda Kadın Paydaş Danışma Grubu faaliyetleri değerlendirildi. Toplantıda, Kadın çiftçiler ile Bursa’da başarılı Kadın Dernek ve Kooperatiflerine teknik gezilerin yapılması, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin güçlendirilmesi teknik işbirliği projesi kapsamında girişimcilik eğitimi alan önder kadın çiftçilerle kurulan Eskişehir Kadın Çiftçiler Derneği’nin İl Müdürlüğümüz ve Ziraat Fakültesi işbirliğinde, 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar gününde kadın çiftçiler çalıştayının Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kampüsünde gerçekleştirilmesi, paydaş danışma gruplarının 2021 yılı değerlendirme toplantılarının yıl sonunda yapılması karar altına alındı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Altay 7 15
2. Beşiktaş 7 14
3. Trabzonspor 6 14
4. Hatayspor 6 13
5. Fenerbahçe 6 13
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Karagümrük 6 11
9. Kayserispor 6 10
10. Gaziantep FK 6 8
11. Galatasaray 6 8
12. Sivasspor 6 6
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Göztepe 6 5
16. Kasımpaşa 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 6 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 6 11
6. Kocaelispor 6 10
7. Bandırmaspor 6 9
8. Manisa FK 6 9
9. Boluspor 5 7
10. Samsunspor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Atletico Madrid 6 14
3. Real Sociedad 6 13
4. Sevilla 5 11
5. Valencia 6 10
6. Rayo Vallecano 6 10
7. Barcelona 5 9
8. Real Betis 6 9
9. Athletic Bilbao 6 9
10. Osasuna 6 8
11. Mallorca 6 8
12. Villarreal 5 7
13. Espanyol 6 6
14. Cádiz 6 6
15. Elche 6 6
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 6 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 5 0