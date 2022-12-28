Tarımsal üretimde tahmin ve erken uyarı sistemleri öğrencilere anlatıldı

Tepebaşı Belediyesi’nin Eskişehir’de ilk defa uygulanan Tarımsal Üretimde Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri Projesi öğrencilere anlatıldı.

Tepebaşı Belediyesi, BEBKA 2022 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı’ndan destek alarak hayata geçirdiği Tarımsal Üretimde Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri Projesi’yle örnek çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Tarımsal Üretimde Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri Projesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerine tanıtıldı. Firma yetkilisi Ziraat Mühendisi Fikriye Berk tarafından yapılan sunumda, hayata geçirilen projeyle ilgili detaylı bilgiler verilerek, öneminden bahsedildi.

Tüm Tepebaşı kırsalına hizmet verecek

Tepebaşı Belediyesi, ileri teknolojilerin kullanıldığı ve Türkiye’ye örnek olan Akıllı Şehir projesinin yanında tarımda da kullanılan teknoloji ile hem üreticinin hem de tüketicinin yanında olmaya devam ediyor. Eskişehir’de ilk defa uygulanan proje çerçevesinde; Tepebaşı’nda tarımsal faaliyet gösterilen 477 bin 769 dekar alanı kapsayacak şekilde 5 mahallede istasyonlar kuruldu. Ayrı iklimsel özelliklere sahip Beyazaltın, Cumhuriyet, Kavacık, Yusuflar ve Takmak mahallelerinde kurulan Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonları, tüm Tepebaşı kırsalına hizmet verecek.

Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi nedir?

Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi; havanın ve toprağın sıcaklık, yağış, rüzgâr, nem, güneşlenme değerlerini belirleyerek bu değerlerin anlık ve uzun süreli kayıt altına alır. Elde edilen değerleri, bitkisel üretim için yorumlar ve üreticiye sunarak gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. Bu sistem sayesinde üretici; ürününün kalitesini yükseltirken, maliyetlerini de kontrol altında tutabiliyor. Gübre, ilaç, sulama ve benzeri giderlerden tasarruf sağlayan üretici, hastalıkları zarara uğramadan tahminleyip önlemini alabiliyor. Ayrıca sistem sayesinde, ekim yapılan alanlardaki iç ve dış iklim değerleri ile ani değişimler de anlık olarak takip edebiliyor.

Öte yandan kurulan sistem, çiftçiye sağladığı faydaların yanı sıra çevre ve insan sağlığına da büyük katkı sunuyor.