banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Selçuk Bayraktar, Denecar Takımı’nı tebrik etti
Selçuk Bayraktar, Denecar Takımı’nı tebrik etti
Necati Şaşmaz'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Mehdi olarak seçilmiş!
Necati Şaşmaz'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Mehdi olarak seçilmiş!
Kripto piyasası coştu!
Kripto piyasası coştu!
Brezilya - Arjantin maçı yarıda kaldı!
Brezilya - Arjantin maçı yarıda kaldı!

Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı’nda Anadolu Üniversitesi yoğun ilgi gördü

Birçok üreticiyi tüketicilerle bir araya getiren Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı’nda, Anadolu Üniversitesi standı da yerini aldı.

ESKİŞEHİR 06.09.2021, 14:06
Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı’nda Anadolu Üniversitesi yoğun ilgi gördü

Birçok üreticiyi tüketicilerle bir araya getiren Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı’nda, Anadolu Üniversitesi standı da yerini aldı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Eskişehir Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. Fuarı ziyaret eden katılımcılar Anadolu Üniversitesi standından sorularına anında yanıt bulabildiler. Standı ziyaret edenler Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Programları olan Tarım Teknolojisi Ön Lisans, Laborant ve Veteriner Sağlık Ön Lisans Programları ile Bahçe Tarım e-Sertifika Programı başta olmak üzere diğer ön lisans ve lisans programları, e-sertifika programları, ikinci üniversite programları hakkında bilgi aldılar.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0