Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı’nda Anadolu Üniversitesi yoğun ilgi gördü

Birçok üreticiyi tüketicilerle bir araya getiren Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı’nda, Anadolu Üniversitesi standı da yerini aldı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Eskişehir Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. Fuarı ziyaret eden katılımcılar Anadolu Üniversitesi standından sorularına anında yanıt bulabildiler. Standı ziyaret edenler Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Programları olan Tarım Teknolojisi Ön Lisans, Laborant ve Veteriner Sağlık Ön Lisans Programları ile Bahçe Tarım e-Sertifika Programı başta olmak üzere diğer ön lisans ve lisans programları, e-sertifika programları, ikinci üniversite programları hakkında bilgi aldılar.