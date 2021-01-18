Tarihi türbeler onarılıyor

Eskişehir ve ilçelerinde yer alan tarihi türbeler Eskişehir Türbeleri Bakım ve Onarım Geliştirme Derneği imkânları dâhilinde onarımdan geçirildi.

Dernek Başkanı Sertürbedar Mehmet Levent Başerdem, 2020 yılında başlatılan çalışmalar hakkında bir değerlendirmede bulundu. Başkan Başerdem, “Geride bıraktığımız bir yıl içinde Eskişehir ve bölgesindeki türbelerin bakım ve onarım çalışmalarını tamamladık. Dernek olarak kent merkezinde yer alan Şeyh Şehabettin Sühreverdi ile Şeyh Nusrettin Tezveren Dede türbesinin iç ve dış cephelerinde, Muttalıp mahallemizde yer alan Abdull Muttalip Dede Türbesi’nin gerekli onarımlarını tamamladık. Şahkulu Sultan Dergahı şeyhlerinden 1956 senesinde şehrimizde vefat eden merhum Niyazi Rahman Baba’nın kabri şerifi, geçen 60 yıl boyunca yıpranmasından dolayı derneğimiz tarafından Şubat 2018’de yeniden mermerden inşa edilmiştir. Pandemi nedeniyle türbelerimize beş dakika süre ile ziyaretçi kabul etmeye başladık. Vatandaşlarımızdan türbelerimize sahip çıkmalarını istiyoruz” dedi.