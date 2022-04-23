Tarihi Odunpazarı evleri Türk bayraklarla donatıldı

Eskişehir’in Tarihi Odunpazarı evleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile donatıldı.

Eskişehir’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102. yıldönümü çerçevesinde, kentin turistik olarak en yoğun bölgelerinden birisi olan Tarihi Odunpazarı evleri Türk bayrakları ile donatıldı. Tarihi bölgede esnaflık yapan emekli fen bilgisi öğretmeni Gürsel Gedik, bayramlarda bayrak asmanın önemine değindi. Geçmişte Türk bayrağı uğruna şehitler verildiğini ve bu yüzden çok kıymetli olduğunu söyleyen Gedik, “Bu ülkede yaşayıp vatanını, milletini ve bayrağını sevmeyen insanların olduğunu sanmıyorum. Eskiden 23 Nisan daha farklı kutlanıyordu ancak bugün bile nereye giderseniz gidin her yerde asılmış bir Türk bayrağı vardır. Ben Eskişehirlilerin bayrağını çok sevdiğine ve sahip çıktığına inanıyorum. Ülkemizin insanı bayrağının kıymetini çok iyi bilir çünkü bu ülkede yaşayan her vatandaşın bir ecdadı bu bayrak için şehit vermiştir ve asla bunu unutmazlar” dedi.