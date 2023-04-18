Tarihi Odunpazarı evleri esnafı Ramazan bayramını bekliyor

Eskişehir’in Tarihi Odunpazarı evlerinde yer alan hediyelik eşya satıcıları, Ramazan ayında şu ana kadar yeteri kadar iş yapamamaktan yakınırken, yaklaşan bayram dolayısıyla işlerin hareketlenmesini umut ettiklerini belirtti.

Yerli ve yabancı turistlerin Eskişehir’deki uğrak yerlerinden biri olan Tarihi Odunpazarı evlerinin sokakları bu Ramazan ayında neredeyse boş kaldı. Nisan ayının başında hava sıcaklarının değişkenlik göstermesi nedeniyle tarihi bölgenin esnafları da bu dönemde iş yapamamaktan yakındı. Hediyelik eşya satan esnaf, geçen yıllara göre Ramazan ayında işlerin durgun olduğunu söyledi. Bölge esnafı, yaklaşan Ramazan bayramında işlerin açılacağını umut ediyor.

"Eski günlerimizi arıyoruz"

Yaklaşık 40 senedir lületaşı işlemeciliği yapan ve Tarihi Odunpazarı evlerinde hediyelik eşya dükkanı işleten Seyfettin Savran, Ramazan ayında işlerin durgun olduğunu ifada ederek, “Hafta içi neredeyse Tarihi Odunpazarı Evlerine turist olarak kimse gelmiyor. Dolayısıyla da bizim işlerimiz de yavaşlıyor. Hafta sonları az çok bir şeyler satıyoruz. Fiyatlarımız da uygun ama Ramazanda iş yapmadık desek yeridir. Turistler ürünlere rağbet göstermiyor. Eski günlerimizi arıyoruz. Ramazan bayramında turistlerin gelmesini ve işlerimizin hareketlenmesini bekliyoruz. Mallarımızı aldık, satış yapmayı umut ediyoruz” diye konuştu.