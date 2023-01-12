Tarihi Odunpazarı bölgesi boş kaldı

Eskişehir’de soğuk iklim şartlarının hissedilmesi sebebiyle Odunpazarı sokakları durgunlaştı.

Tarihi Odunpazarı Evlerinin bulunduğu sokaklar, havanın yağışlı ve soğuk olması dolayısıyla bomboş kaldı. Şehrin en turistik bölgelerinden birisi olan Odunpazarı, yerli ve yabancı turist akınına uğramasıyla biliniyor. Ancak kış mevsiminin etkisini iyiden iyiye hissettirmeye başlamasıyla birlikte Odunpazarı sokaklarında kimse kalmadı. Çoğu zaman kalabalık olan Odunpazarı’nın böylesine sakin olması çevre esnafının da işlerinin durgunlaşmasına sebep oldu. Sürekli ziyaretçi akınına uğrayan işlek bölgelerin bile son derece durgun olması görenleri şaşırttı. Mahalle sakinlerinin ise genellikle kapalı alanlarda oturup çay içtiği ve sohbet ettiği görüldü.