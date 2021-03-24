Tarihi Kumacık Hamamı restorasyon çalışmaları başladı

Sivrihisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından ilçenin gelişimi ve tarihi dokuları yeniden canlandırmak adına çalışmalar devam ediyor.

Medeniyetlerin buluşma noktası olan ve tarihi alanları ile ilçeye ayrı güzellikler katan Sivrihisar’da, geçmişine ve tarihi dokulara sahip çıkan Sivrihisar Belediyesi Başkanı Hamid Yüzügüllü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sivrihisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Tarihi Kumacık Hamamı’nın restorasyon çalışmaları için düğmeye basıldı. Tarihi Kumacık Hamamı’nın restorasyon çalışmaları kapsamında Jeolojik ve Jeoteknik Etüt incelemeleri gerçekleştirildi. İlçenin değerlerine sahip çıkan Sivrihisar Belediyesi ekipleri yoğun bir tempo içerisinde çalışmalarını sürdürüyor.