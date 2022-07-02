Tarihi külliyenin sütunlarına büyük saygısızlık

Eskişehir’in tarihi Odunpazarı bölgesinde bulunun Osmanlı dönemine ait 5 asırlık tarihi Kurşunlu Külliyesi’nin girişinde bulunan sütunlar vandalların hedefi haline geldi.

1517 yılında Osmanlı vezirlerinden Çoban Mustafa Paşa tarafından yapılan Kurşunlu Külliyesi, Odunpazarı bölgesinin en önemli tarihi yapıları arasında yer alıyor. Eskişehir’e gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği mekanların başında bulunan tarihi külliye, cami, şadırvan, medrese, talimhane, imaret, harem, türbe ve 2 kervansaraydan oluşuyor. 500 senelik tarihi yapının girişinde yer alan sütunlar vandalların yeni hedefi haline geldi. Bilinçsiz bir şekilde sütunların alt kısmındaki metal bölüme kazınmış birçok isim ve sözcükler son derece kirli bir görüntü oluştururkn, bu durum tarihe olan saygısızlığı bir kez daha gözler önüne serdi. Geçtiğimiz yıllarda da tarihi külliyenin duvarlarının bazı saygısız vatandaşlar tarafından tahrip edilip boyandığı biliniyordu.