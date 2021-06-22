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Tarihi çukur çeşmenin bakır kurnaları çalındı

Günyüzü ilçesinde bulunan tarihi Çukur çeşmenin bakırdan yapılmış kurnaları kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.

ESKİŞEHİR 22.06.2021, 15:33
Tarihi çukur çeşmenin bakır kurnaları çalındı

Günyüzü ilçesinde bulunan tarihi Çukur çeşmenin bakırdan yapılmış kurnaları kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.

Kayakent mahallesinde bulunan ve yapımı tahmini 18. yüzyıla dayanan Çukur çeşme, ilçenin sembollerinden biri olarak biliniyor. Hırsızların bakırın pahalı olması dolayısıyla kurnaları çaldıkları tahmin ediliyor. Yıllarca mahalle sakinlerinin su ihtiyacını karşılayan Çukur çeşme hırsızların hedefi oldu. Yıllara meydan okuyan tarihi çeşmenin 2 bakır kurnasının kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalınması çevre sakinlerini şaşırttı.
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