Günyüzü ilçesinin Kavacık mahallesinde bulunan tarihi camii restorasyon bekliyor.

Tarihi 17. yüzyıla dayanan tarihi caminin duvarları dökülmeye başladı. Mahalle halkı, Selçuklu mimarisi tarzında yapılan ve son olarak 1047 yılında restore edilen yığma taştan yapılan kiremit örtülü caminin onarılmasını istiyor.

Kavacık Mahallesi Muhtarı Murat Aydın, restorasyon için verdikleri dilekçenin pandemi nedeniyle unutulduğunu belirtti. Aydın, açıklamasında "Camimizin tarihi özelliği var. Her tarafı dökülmeye başladı. Üç yıl önce tarihi camimizin restorasyonu için Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü’ ne verdiğimiz dilekçe hala bekliyor. Mahallemizin camisi iyice dökülmeye başladı. Mahallemizde devlet tarafından atanmış imam var ama camimiz restorasyon bekliyor" dedi.