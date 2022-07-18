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Tatil bitti, çile başladı

Tarihi bölge tatilin bitmesiyle boş kaldı

Eskişehir’de Kurban Bayramı tatilinin ardından tarihi Odunpazarı sokakları sessizliğe büründü.

ESKİŞEHİR 18.07.2022, 12:50
Tarihi bölge tatilin bitmesiyle boş kaldı

Eskişehir’de Kurban Bayramı tatilinin ardından tarihi Odunpazarı sokakları sessizliğe büründü.

Tarihi evleriyle meşhur Odunpazarı Bölgesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatiliyle birlikte kente gelen ziyaretçilerin uğrak noktası olmuştu. Eskişehir’in en meşhur bölgelerinden biri olarak bilinen Odunpazarı, tatilin bitmesiyle birlikte sessizliğe büründü. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan sokakların boş kalması dikkat çekti. Bölge esnası ise tatil sürecinde işlerin yoğunlaştığını belirtirken, yeni haftayla birlikte işlerin düştüğünü söyledi.

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