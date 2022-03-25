Tarihi belge ait olduğu yere asıldı

Kurtuluş Savaşı döneminde Ankara dışında Atatürk’ün de katılımı ile ilk bakanlar kurulu toplantısının yapıldığı Sivrihisar ilçesindeki Zaimağa Konağı’nın 1905 tarihli sigorta belgesi ait olduğu yere asıldı.

Zaimağa Konağı’nda yaptığı toplantının 100. yıldönümünde gerçekleşen buluşmaya, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Mutlu, Sivrihisar Eğitim Vakfı Muzaffer Demir Anadolu Lisesi Müdürü, Sivrihisar Eğitim Vakfı (SEV) Yönetim Kurulu ve üyeleri katıldı.

Sigorta belgesi ait olduğu yere asıldı

Toplantı sonrasında Zaimağa Konağı’na ait olan ve bugüne kadar Sivrihisar Eğitim Vakfında bulunan 1905 tarihli sigorta belgesi, vakıf yönetim kurulu tarafından alınan karar ile ait olduğu yerde sergilenmesi için Sivrihisar Belediyesine verildi. Bir Fransız şirketine tarafından hazırlanan sigorta belgesi, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ve Sivrihisar Eğitim Vakfı Başkanı Bekir Kalır tarafından konağa asıldı.