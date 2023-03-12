Tarih dolu etkinliklerin geliri depremzedelere ulaşacak

Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı iş birliğinde Eskişehir’in kurtuluşunun 100’üncü yılı şerefine düzenlenecek sergi, belgesel gösterimi ve söyleşi etkinliklerinin geliri depremzedelere bağışlanacak.

Tepebaşı Belediyesi, tarih bilinci ile özel ve milli günlerin önemine uygun etkinlikler gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılı dolayısıyla Tarih Vakfı iş birliğinde özel programlar planlandı. 17 Mart Cuma günü saat 18.00’de “Millî Mücadele’de Eskişehir” ve “100. Yılında Eskişehir’in Kurtuluşu” sergisi, Tepebaşı Belediyesi Sergi Salonu’nda kent halkının beğenisine sunulacak. Ardından 18 Mart Cumartesi günü belgesel gösterimi ve söyleşi etkinliği saat 14.00’te Eskişehirliler ile Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde buluşacak. Etkinlikler çerçevesinde “Eskişehir’de İşgal ve Direniş”, “Eskişehir’in Kurtuluşu”, “Yunan Arşiv Kayıtlarında İşgal Eskişehir’i” ve “Milli Mücadele ve Eskişehir” adlı kitaplardan oluşan “100. Yılında Eskişehir’in Kurtuluşu” serisi kitap tanıtımı yapılacak. Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı yetkilileri, tüm kent halkını etkinliklere davet ederken, kitap satışından elde edilecek gelirin de depremzede vatandaşlara ulaştırılacağını kaydetti.