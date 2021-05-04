Tam kapanmada sokakta yaşayan dostlarımız unutulmadı

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle uygulanan tam kapanmada yiyecek bulmada sıkıntı yaşamamaları için sokak hayvanlarına mama desteği sağlıyor.

Odunpazarı Belediyesi, pandemi nedeniyle uygulanan tam kapanma döneminde sahipsiz hayvanların beslenme ve sağlığına yönelik her türlü tedbiri aldı. Tam kapanma günlerinde sokakta yaşayan ve beslenme imkânları kısıtlanan can dostlarımızı unutmayan Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, sokakta yaşayan kedi ve köpekler için şehrin dört bir yanında besleme çalışmaları yapıyor.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, kapanma döneminde sokak hayvanlarına yönelik beslenme çalışmalarına devam edeceğini belirtti.