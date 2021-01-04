Tadına bakan tekrar alıyor

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Eskişehir’de satışa sunulan ‘kestane mantarı’ vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
ESKİŞEHİR 04.01.2021, 15:24
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Eskişehir’de satışa sunulan ‘kestane mantarı’ vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
Eskişehir Yenibağlar mahallesinde kurulan semt pazarında bir tezgahta satışa sunulan kestane mantarı görünüş itibariyle beyaz kültür mantarından sadece renk olarak farklı. Açık kahverengi olarak pazar tezgahlarında yer alan kestane mantarı, görenlerde merak oluşturuyor. Devlet destekli olarak yetiştirilen ve yetiştirildiği bölge konusunda kültür mantarından farksız olan kestane mantarı yaygın olarak tüketiliyor.Kestane mantarını satın alan vatandaşların tekrar satın almak için geldiklerini belirten 20 yıllık pazarcı esnafı Ahmet Akay, “Kestane mantarının kabuğu soyulmadan pişirilir. Suyu içinde kalır ve normal kültür mantarından daha lezzetlidir. Alıp deneyen insanlar tarafından talep oluşturuyor. Denemeyen insanlar şaşırıyor. ‘Bu ne mantarı?’, ‘Zehirler mi?’ şeklinde sorular alıyoruz. Fakat kestane mantarı normal kültür mantarından daha fazla vitamine sahiptir. Zehirlemez ve kültür mantarından çok daha lezzetlidir” dedi.
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