Suya yüzde 40’lık zam kararına tepkiler büyüyor

Eskişehir’de dün akşam saatlerinden şebeke suyuna yapılan yüzde 40 oranındaki zam hakkında konuşan AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, “Baskın zam kararı sonrası uzun kuyruklar oluştu” dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü Olağanüstü Genel Kurul toplantısında şebeke suyuna yapılan yüzde 40’lık zam tepkilere neden oldu. Alınan zam kararının gece yarısından sonra işleme alınacağının bildirilmesiyle, şehir genelinde su yükleme noktalarının önünde uzun kuyruklar oluştu.

“Baskın zam kararı sonrası uzun kuyruklar oluştu”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, "Zam kararı saat 18:00 civarında alındı ve gece yarısından itibaren hemen geçerli olacak şekilde işleme koyuldu. İmkânı olan Eskişehirliler bu baskın ve ısrarcı zamdan önce su kartlarını doldurmak isterken şehrimizde maalesef uzun su kuyrukları oluştu” dedi.

“Kasasında 100 milyon liraya yakın bütçe fazlası olan ESKİ’nin zam yapmasındaki amaç nedir?”

Yapılan zam hakkında ısrarcı bir yaptırım ifadelerini kullanan Pınar Turhanoğlu Gücüyener, ESKİ’nin kasasında bütçe fazlası olmasına rağmen zam yapılmasını, “Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin su zammı yapabilmek için ısrar ederek bir ayda ikinci kez olağanüstü toplantı yaptı. CHP grubu ilk olağanüstü toplantıya katılmayan ya da ret veren üyelerini ikna etti. Su zammı yapabilmek için o denli ısrarcıydılar ki olağan toplantı tarihini dahi beklemediler. Su zammı yapabilmek için o denli ısrarcıydılar ki ’saat 18:00 civarı karar alıp, 00.00’dan itibaren geçerli’ dediler. Su zammı yapabilmek için o denli ısrarcıydılar ki saat 00.00’a kadar su almak isteyen Eskişehirlilere fırsat tanımamak için yüklemelere kısıtlama getirdiler. Geçen yıl yaptığı kârdan kasasında 100 milyon liraya yakın para kalan ESKİ’de bu kararları alanların aklında ne var” sözleriyle eleştirdi.

“Su yükleme işlemlerine kota koyulduğuna ilişkin vatandaşlarımızdan birçok şikâyet geldi”

Su yükleme noktalarındaki cihazlara işlem ve bakiye kotası getirildiği yönündeki iddiaları dile getiren Gücüyener, meclis toplantısında AK Parti ve MHP’li meclis üyelerine destek olan 3 CHP’li meclis üyesinin ikna edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bir hafta önce AK Parti ve MHP talep edilen su zammına karşı ret oyu kullandı. Toplantıya katılmayan CHP’li meclis üyeleri vardı. Üç CHP’li meclis üyesinin de AK Parti ve MHP ile beraber ret oyu kullanması ile su zammı talebi genel kurulda ret edildi. Bir hafta sonra ise meclis üyeleri tekrar olağanüstü toplantıya çağrıldı. Bu toplantıya CHP’li meclis üyeleri eksiksiz katıldı. Geçen sefer ret oyu veren üç CHP’li de bu kez ret oyu vermedi. Bu olanın akılla, mantıkla izahı olmadığı gibi, bütçeyle ya da hesapla da ilgisi yok. Baskın zam kararı sonrası akşam saatlerinde su yükleme işlemlerine kota koyulduğuna ilişkin vatandaşlarımızdan birçok şikâyet geldi. ESKİ, görevi su ve altyapı olan fakat milyonlarca kâr edip bu kârı büyükşehir belediyesinin zarar eden şirketleri dahi her yıl başka yere aktaran bir kurum. Görevi su ama sudan kâr ediyor. Bu öyle bir kâr hesabı ki gece 00.00’a kadar su yükleyebilmek için kuyruklarda bekleyen vatandaşlarımızın iki yüz lirasının dahi hesabı yapılmış. Yüklemelere kısıtlama getirilmiş. Bu kararları alanlar, bu fikirleri üretenler şu an yetkileri olmayan her konuda popülizm yaparak bol keseden vaat veren bir partinin üyeleri. En öncelikli ihtiyacımız su konusunda tavırları bu, hesapları bu. Şaşırmıyoruz.”