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Sürücüler havadan denetlendi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından helikopter ile yapılan trafik uygulamasında 21 araç sürücüsüne 8 bin 628 lira para cezası uygulandı.

ESKİŞEHİR 07.06.2021, 16:29
Sürücüler havadan denetlendi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından helikopter ile yapılan trafik uygulamasında 21 araç sürücüsüne 8 bin 628 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri tarafından ‘Helikopter Destekli Trafik Denetimi’ gerçekleştirildi. Yapılan havadan trafik denetiminde; seyir halinde cep telefonu kullanmak, yükü karayoluna değecek, düşecek şekilde yüklemek, geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek, gabari dışı yük yüklemek, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı ve tehlikeli şerit değiştirme ve yakın takip kurallarına uymayan 21 araç sürücüsüne toplamda 8 bin 628 lira idari para cezası uygulandı.
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