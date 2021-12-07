Sürücü kaza yaptığı kamyonun camından çıkarak kurtuldu

Eskişehir’de henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı devrilen frigorifik kamyonunun sürücüsü kendi imkânlarıyla ön camdan çıktı.

Kaza, Eskişehir Afyonkarahisar karayolu 12. kilometresinde meydana geldi. Henüz tam kaza sebebi öğrenilemeyen olayda, soğutma sistemli et taşıma kamyonu yol kenarına devrildi. Kaza sonucu 03 BG 819 plakalı frigorifik kamyonun sürücüsünün kendi imkânlarıyla ön camdan çıktığı öğrenildi.

Kazada yaralanan olmazken, olayla ilgili jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.