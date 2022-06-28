Sürdürülebilir Otelcilik Eğitimleri sona erdi

Tepebaşı Sürdürülebilir İşletmeler Projesi çerçevesinde turizm sektörü ve oteller için verilen eğitimler sona erdi. Son eğitim olan Sürdürülebilir Turizm ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetimi konusunda alanında uzman isimler, otelcilere önemli bilgiler aktardı.

Tepebaşı Belediyesi’nin küresel amaçlar çerçevesinde başlattığı Tepebaşı Sürdürülebilir İşletmeler Projesi devam ediyor. İşletmelerin faaliyetlerinde çevresel, sosyal, kültürel, ekonomik, insan hakları, sağlık, güvenlik gibi konuları ele alarak daha sürdürülebilir olmalarını amaçlayan proje ile ilk olarak oteller ele alındı. Park Dedeman ev sahipliğinde gerçekleştirilen son eğitim çalışmasında, sürdürülebilir turizm ve kurumsal sürdürülebilir yönetimi konusu ele alındı.

Sürdürülebilir turizm ve sürdürülebilir konaklama işletmeciliği uygulamalarından söz eden Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cüneyt Tokmak, sürdürülebilir turizm kavramının tarihsel gelişimi hakkında bilgi verdi. Sürdürülebilirlik sorunlarının temel kaynaklarından söz eden Tokmak, artan nüfus, artan kentleşme oranı, artan enerji ihtiyaçlarının sorunların başında geldiğini söyledi. İşletmelerin enerji ihtiyacını yeşil enerjiden karşılaması gerektiğine dikkat çeken Tokmak, işletmelerin yeşil enerjiyle hem ülkemize hem de dünyaya hizmet edeceğini söyledi. Tokmak, son olarak yurtdışı uygulamalarıyla sürdürülebilir otellere örnek verdi.

Kurumsal sürdürülebilirlik yönetimi konusu hakkında bilgi veren Tepebaşı Belediyesi Sürdürülebilirlik Koordinatörü Başak Demiray, kurumsal yönetim süreçlerinden bahsetti. Sürdürülebilirliğin yönetilebilen bir süreç olduğunu söyleyen Demiray, yönetim aşamalarıyla iyi uygulama yapan işletmelerden örnek verdi. Demiray ayrıca swot (gzft) analizi ve sürdürülebilirlik anket çalışması yaptırarak katılımcı işletmelerin hangi aşamada olduklarını görmeleri sağlandı.

Eğitim sonunda Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, sürdürülebilir turizm konusunda bilgi veren Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cüneyt Tokmak’a teşekkür belgesi takdim etti.

Program çerçevesinde eğitimlerini eksiksiz olarak tamamlayan otellere, kriterlere uyum sağlamaları için belli bir zaman verilecek. Faaliyetlerini kriterler çerçevesinde dönüştüren oteller Sürdürülebilir İşletmeler Sertifikası almaya hak kazanacak.