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Şüpheli şahsın üzerinde silah ele geçirildi
Eskişehir’de şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde silah ele geçirildi.
ESKİŞEHİR 07.06.2022, 12:13
Eskişehir’de şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde silah ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince Tepebaşı İlçesi’nde şüphelenilen bir şahıs durduruldu. Şahsın üzerinde yapılan arama neticesinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet mermi ele geçirildi.
Şüpheli R.K. hakkında ‘Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler’ hakkında kanun çerçevesinde işlem başlatıldığı öğrenildi.